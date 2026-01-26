Ruta al Kentucky Derby: Este fin de semana se presentan tres pruebas clasificatorias que otorgan puntos a las Rosas

Suscríbete a nuestros canales

Desde el Iroquois Stakes hasta las UAE 2000 Guineas, disputada la semana pasada en Meydan, se han realizado 21 pruebas clasificatorias rumbo al Kentucky Derby 2026, a disputarse el 2 de mayo en el mítico hipódromo de Churchill Downs, Louisville, Kentucky, con una bolsa de $5,000,000 en premios a repartir y un puesto seguro para la Breeders’ Cup Classic G1.

Este fin de semana, el hipódromo de Gulfstream Park, Oaklawn Park y Aqueduct recibirá pruebas exclusivas para potros de 3 años, que buscan sumar puntos que le permitan estar presente en la prueba más famosa del mundo. Las tres competencias programadas para esta semana otorgan 20, 8, 6, 4 y 2 puntos a los primeros lugares.

Oaklawn Park: Southwest Stakes (G3) tiene a 14 inscritos

El Southwest Stakes (G3) de $1 millón en 1.700 metros en Oaklawn Park se ha convertido en una carrera preparatoria crucial para el Kentucky Derby, ofreciendo puntos de clasificación de 20-8-6-4.

La prueba está incluida en una cartelera de 12 carreras, donde se disputarán cinco stakes, que incluye solo esta clasificatoria de grado. Todas programadas para este sábado 31 de enero. Un total de 14 potros de segundo año en carrera buscan la bolsa millonaria que tiene reservado este evento, en la que destacan los entrenados por Bob Baffert, Buetane y Litmus Test.

Gulfstream Park: Se corre el Holy Bull S. (G3) con una bolsa de $275,000

El circuito de Hallandale Beach, Florida, recibirá Holly Bull S. (G3) con una bolsa de $275,000 incluida en una cartelera de 12 competencias. El Holy Bull ofrece puntos de clasificación para el Derby de Kentucky a los cinco primeros clasificados con una clasificación de 20-10-6-4-2.

El Holly Bull S. (G3), es la última carrera de la jornada sabatina con la participación de nueve potros 3 años en distancia de 1.700 metros. Baffert, tendrá que elegir donde correr al millonario Buetane, que también aparece en esta prueba como en el Southwest en Oaklawn Park.

Aqueduct: Wither S (G3) prueba de alta relevancia se hace presente

El Withers (G3) está programado para esta semana en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York. Esta carrera va a nueve furlongs (1.800 m) exclusiva para potros de segundo año, que se disputará el 31 de enero en el hipódromo Aqueduct. El Withers ofrece 20-10-6-4-2 puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky a los cinco primeros. Al cierre de esta nota, aún no aparecen los inscritos para este fin de semana.