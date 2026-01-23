Sin sorpresas: Six Speed y Devon Island, llegan uno-dos en las UAE 2000 Guineas (G3) rumbo al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 23 de enero, el hipódromo de Meydan presentó otra tanda de carreras que forma parte del Carnaval de carreras de Dubái, “El Fashion Friday”, con la disputa de nueve competencias que incluyó las UAE 2000 Guineas (G3).

Six Speed neutralizó a sus rivales para adjudicarse la victoria y sumar 20 puntos en la ruta al Kentucky Derby. Las UAE 2000 Guineas (G3) fueron reservadas para ejemplares de tres años en recorrido de 1.600 metros y una premiación de 700.000 dírhams (US$200.000).

Kentucky Derby: Six Speed rumbo a las Rosas tras su triunfo en las UAE 2000 Guineas (G3)

Six Speed aprovechó el puesto de salida y velocidad para salir del partidor con su jinete Mickael Barzalona, para controlar las acciones desde el brinco inicial. Las UAE 2000 Guineas (G3), que forman parte de las pruebas puntuables para el Kentucky Derby (G1), se disputaron en distancia de una milla, con un registro de 98 (1:38.02) flat.

Six Speed, siempre al frente del grupo con su jinete Barzalona, mantuvo la punta hasta llegar a la meta, sin verse comprometida su victoria, pese al acoso en los metros finales del ejemplar Devon Island, del Godolphin. Esta prueba repartió puntos a los cinco primeros lugares a una escala de 20-10-6-4-2.

Six Speed, potro de 3 años, hijo de Not This Time en Browse por Medaglia D’Oro, fue presentado por Bhupat Seemar, para los colores de la sociedad Brunetti Dugan Stables, Black Type Thoroughbreds, Steve Adkisson, Swinbank Stables; deja un récord de tres victorias en cuatro presentaciones.

De tal forma que Six Speed suma 20 puntos, seguido de Devon Island (10), Union Security (6), Lino Padrino (4) y Raajehh (2), que completaron los cinco primeros lugares.

Kentucky Derby: Siguientes pruebas en la ruta Euro/Medio Oriente

Luego de las UAE 2000 Guineas (G3), la segunda prueba que ofrece puntos en el hipódromo de Meydan será la Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes, el 20 de febrero, con una escala igual de 20-10-6-4-2 a los cinco primeros lugares.

La antepenúltima prueba reservada para Emiratos Árabes será la noche de cierre del Festival de Dubai, en la Dubai World Cup (G1), con el UAE Derby (G2), que es la única carrera de 100 puntos en la ruta Euro/Medio Oriente hacia el Kentucky Derby, a disputarse el 28 de marzo.