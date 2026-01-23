¡Mosca con este dato!: Irad Ortiz Jr., monta al debutante hijo de Uncle Mo que costó 575 mil dólares este domingo en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de este domingo en el hipódromo de Gulfstream Park consta de once competencias sin pruebas stakes. Esta jornada inicia a la 1:20 p.m., hora venezolana, con una serie de competencias tipo Claiming (reclamos) y Maiden Special Weight, o lo que es lo mismo, para debutantes o no ganadores.

Gulfstream Park: Jornada de cartelera muy pareja

La tercera carrera de la jornada fue reservada para un Maiden Special Weight valorada por $84,000 en distancia de 1.200 metros, en la cual ocho machos de 3 años, debutantes o no ganadores se hacen presentes.

Dentro de este grupo importante de ejemplares destaca el hijo de Uncle Mo en la yegua Chattertown por Speighstown. Este potro fue presentado en las subastas de Yearling en Keeneland de septiembre 2024, y fue adquirido por un valor de $575,000 por la sociedad del C2 Racing Stable LLC, Reimer, Ken T., JRM Stables LLC y Bobo, Tami, consignado por el agente Denali Stud.

Code Review es presentado por el líder y campeón del Championship Saffie Joseph Jr., con la monta del también campeón reinante Irad Ortiz Jr., quien llevará las riendas de este valioso ejemplar que cuenta con siete ejercicios para su estreno. El último de ellos realizado el pasado 18 de enero, 800 en 47.50, calificado como el séptimo más veloz de 86 realizados para la distancia.

Antes, pasó 800 en 46.70 desde el aparato de partida, calificado como el mejor de 58 en la jornada en el hipódromo de Gulfstream Park.