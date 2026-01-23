Hipismo

New York: Por estas razones ha sido cancelada la jornada del sábado en Aqueduct

El Interborough de $135,000 se correrá el viernes 6 de febrero

Por

Darwin Dumont
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 12:35 pm
New York: Por estas razones ha sido cancelada la jornada del sábado en Aqueduct
Aqueduct
Suscríbete a nuestros canales

Confirmado la cancelación de la jornada de este domingo en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, debido a condiciones climatológicas. Así lo anunció la página oficial de la NYRA.com

NOTAS RELACIONADAS

Cancelación de la jornada en Aqueduct

La Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) anunció la cancelación de la programación de carreras en vivo del sábado en el Hipódromo Aqueduct, New York, debido a las temperaturas árticas y la sensación térmica bajo cero que se pronostica afectarán el área metropolitana de Nueva York durante todo el día.

Como se anunció previamente, la NYRA también ha pospuesto la programación de carreras en vivo del domingo al miércoles debido a una poderosa tormenta invernal que se espera que traiga fuertes nevadas a la región.

La carrera más destacada del sábado, el Interborough de $135,000, se reprogramará para el viernes 6 de febrero.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo Caballos
Viernes 23 de Enero de 2026
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo