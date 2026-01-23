New York: Por estas razones ha sido cancelada la jornada del sábado en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

Confirmado la cancelación de la jornada de este domingo en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, New York, debido a condiciones climatológicas. Así lo anunció la página oficial de la NYRA.com

Cancelación de la jornada en Aqueduct

La Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) anunció la cancelación de la programación de carreras en vivo del sábado en el Hipódromo Aqueduct, New York, debido a las temperaturas árticas y la sensación térmica bajo cero que se pronostica afectarán el área metropolitana de Nueva York durante todo el día.



Como se anunció previamente, la NYRA también ha pospuesto la programación de carreras en vivo del domingo al miércoles debido a una poderosa tormenta invernal que se espera que traiga fuertes nevadas a la región.

La carrera más destacada del sábado, el Interborough de $135,000, se reprogramará para el viernes 6 de febrero.