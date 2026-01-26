Camino a las Kentucky Oaks: La carrera de los Lirios contará con tres nuevas pruebas que otorgan puntos

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se activan las carreras que otorgan puntos camino hacia las Kentucky Oaks (G1), la prueba más importante para potras de 3 años que se corre en Estados Unidos, con una bolsa de $2 millones de dólares.

El Hipódromo de Gulfstream Park tendrá la disputa del Forward Gal (G3) de $175,000. En Oaklawn Park, se corre el Martha Washington Stakes por $300,000 y Santa Anita tendrá Las Vírgenes Stakes (G3) de $100,000. Cada una de estas carreras ofrece puntos en una escala de 20-10-6-4-2, del primero al quinto lugar, respectivamente.

Gulfstream Park: Siete potras están inscritas en el Forward Gal (G3) de $175,000

La décima carrera de la jornada del sábado fue reservada para el Forward Gal (G3) de $175,000; es la primera de tres pruebas que otorgan puntos camino a las Kentucky Oaks (G1), en la cual fueron inscritas ocho potras de tres años, que buscan puntuar para la carrera de los lirios. Este evento será en 1.400 metros y está programada para 5:45 p.m., hora de Venezuela.

Oaklawn Park: Tendrá el Martha Washington Stakes con ocho juveniles de 3 años

El Martha Washington Stakes es una prueba valorada en $300,000 que se corre sobre una distancia de 1,700 metros sobre arena y para esta edición fueron inscritas ocho potras de 3 años. Martha Washington Stakes es la primera de tres competencias que se correrán en Hot Springs, Arkansas, como parte de esta ruta a las Kentucky Oaks. Su hora de salida será a las 3:59 p.m., hora de Venezuela.

Santa Anita Park: Este fin de semana se corre Las Virgenes Stakes (G3) de $100,000

El domingo 1 de febrero, fue programada Las Virgenes Stakes (G3) de $100,000 para potras de tres años con miras a participar en las Kentucky Oaks, en Churchill Downs, en el mes de mayo, dentro de un grupo de carreras interesantes.

Las Vírgenes Stakes (G3) es la segunda de cuatro carreras que se disputan en el circuito ubicado en Arcadia, California. Ofrece puntos para las Oaks en una escala de 20-10-6-4-2, del primero al quinto lugar, respectivamente. Al cierre de esta nota aún se desconoce las inscritas a la misma. Estén atentos, que durante la semana daremos a conocer las nominadas.