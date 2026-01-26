Llegó la hora del retiro: Lanfranco Dettori confirma su participación este domingo en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 1 de febrero, Frankie Dettori se alista para terminar una de las competencias más laureadas en la historia de este deporte, cuando finalice la última parte de su gira de despedida con cuatro carreras en Brasil.

Dettori ha tenido un impacto en las carreras que muy pocos jinetes han conseguido, y esta semana, a sus 55 años, se despide de la silla de montar antes de retirarse permanentemente de las competiciones.

Brasil: El hipódromo de la Gavea será el escenario

Como es conocido, Dettori anunció sus planes de retiro en la Breeders' Cup del año pasado en Del Mar, afirmando en ese momento que concluir su carrera en Sudamérica, “Era uno de sus sueños”.

Dettori, al finalizar su carrera como jinete, asumirá el rol como embajador global de la marca Amo Racing. La despedida sudamericana comenzó en Argentina, donde marcó la primera etapa de la gira con victoria en el hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, el día del Gran Premio Carlos Pellegrini.

Luego volvió al centro del escenario este mes en Uruguay, en el hipódromo de Maroñas en Montevideo.Con Soy Poronguero, entrenado por Roberto Solanes, consiguió la victoria con el “Jinete volador”.

Luego visitó el Hipódromo de Monterrico en Perú, sin compromisos de monta. Sólo su presencia fue para recibir un homenaje que programó el Jockey Club en el óvalo de la ciudad de Lima.

Llegó la hora de la despedida en Suramérica

El hipódromo de La Gavea en Río de Janeiro el domingo, será el epicentro mundial cuando los flashes de las grandes lentes vean por última vez al extraordinario jinete que forma parte de una leyenda viviente.

Dettori, tiene compromiso en la Triple Corona brasileña, el Gran Premio Estado do Rio de Janeiro, mientras que el otro Grupo 1 en la cartelera es el Gran Premio Henrique Possolo. Dettori participará en cuatro pruebas y se espera que participe en ambas del Grupo 1. Sus montas aún no han sido confirmadas.