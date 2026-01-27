Edición 37 del Holly Bull Stakes (G3): Incredibolt busca sumar 20 puntos a su cuenta en la ruta para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 31 de enero en el hipódromo de Gulfstream Park, se llevarán a cabo doce competencias que inician a la 1:15 p.m., hora venezolana, jornada que corresponde al Championship Meet de Florida. Dentro de esta cartelera se corren cinco pruebas Stakes, que combinadas repartirán $975.000 en premios.

En esta jornada saturnina, fue programado el Holy Bull Stakes (G3) de $275,000, en la cual el ejemplar Incredibolt buscará sumar 20 puntos a su cuenta en la ruta para el Kentucky Derby (G1), a correrse el 2 de mayo en Churchill Downs.

Gulfstream Park: Holly Bull G3 contará con la participación de ocho potros

Este año, el Holly Bull Stakes (G3), de los nueve ejemplares inscritos hasta la fecha, solo ocho podrían estar presentes, debido a que el ejemplar Buetane no viajará debido a logística de traslado, por lo que su entrenador Baffert decidió trasladarlo a Arkansas para competir en el millón de dólares del Southwest Stakes (G1) en Oaklawn Park.

Incredibolt, con la monta de Jaime Torres y el entrenamiento de Riley Mott, salta a la pista en busca de seguir sumando puntos camino a la “Carrera de las Rosas”. Este potro castrado hijo de Bolt d'Oro en Sapphire Spitfire, por Awesome Again, salió victorioso en el Street Sense Stakes (G3), disputado en octubre en Churchill Downs.

Nearly, de Todd Pletcher, hijo de Not This Time, debutará en selectivas con John Velazquez. Ha ganado sus últimas dos pruebas en Gulfstream Park por un margen combinado de 14 1/4 cuerpos.

También surgen como serios enemigos, Cannoneer, del establo de Brad Cox, que va con el jockey Irad Ortiz Jr.. Este viene de dos actuaciones de primera, y Bravaro, de Saffie Joseph Jr. y con la monta de Tyler Gaffalione, que llega invicto en 2 actuaciones.

Completan la nómina; Roger That Dana, (entrenador Luis Ramírez, jockey Renzo Rojas), Project Ace (Dale Romans, Corey Lanerie), Global Aviator (Rohan Crichton, Joe Bravo) y Game for It (Chad Summers, Junior Alvarado).

Gulfstream Park: El Holly Bull G3 en su historia

El Holly Bull (G3) ha sido trampolín para tres ganadores del Derby de Kentucky (G1); Go for Gin (1994), Funny Cide (2003) y Bárbaro (2006). Inaugurada en 1990 como Preview Stakes, la carrera fue renombrada en 1996 para honrar al recientemente retirado Caballo del Año 1994, Holy Bull, quien contó el Florida Derby (G1) entre sus principales victorias en el viejo Gulfstream Park.

Esta prueba ofrece puntos para el Kentucky Derby a los cinco primeros con una escala de 20-10-6-4-2. Será en distancia de 1,700 metros sobre arena. Los tiempos rápidos han sido comunes en el Holy Bull, pero hasta la fecha nadie ha corrido más rápido que Go for Gin, quien recorrió las 1 1/16 millas (1.700m) en 1:41.62.