Buetane se queda en Oaklawn Park: cancelan su viaje a Florida

Suscríbete a nuestros canales

Los planes que el entrenador Bob Baffert tenía para su pupilo Buetane han sufrido un cambio de último momento. La intención del preparador —único ganador de dos Triples Coronas en este siglo— era trasladar al ejemplar al hipódromo de Gulfstream Park para competir en el Holy Bull Stakes (G3) este sábado 31 de enero.

El clima como obstáculo para que Buetane viaje

La cancelación del plan responde a la fuerte tormenta invernal que afecta a gran parte de los Estados Unidos. Las bajas temperaturas y las condiciones climáticas extremas han limitado severamente el transporte aéreo de animales, imposibilitando el traslado seguro del potro hacia el estado de Florida.

Nueva meta para Buetane: El Southwest Stakes (G3)

De acuerdo con la información suministrada por Baffert al medio Horse Racing Nation, tras la cancelación del vuelo, se decidió que Buetane permanezca en Arkansas. Ahora, el caballo competirá en el Southwest Stakes (G3), una prueba con una bolsa de $1,000,000 y válida para la "Ruta al Kentucky Derby", que se celebrará este mismo sábado en Oaklawn Park.

Perfil de Buetane camino a las rosas de mayo

Buetane es un hijo de Tiz The Law en Taboo (por Forestry), que cuenta con un historial de una victoria en tres presentaciones. Sus dos salidas restantes han sido destacados segundos lugares en eventos de grado: el Hopeful Stakes (G1) y el San Vicente Stakes (G2).

Para el compromiso en el Southwest (G3), Buetane se enfrentará a trece rivales en la distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros). El jinete asignado para conducirlo es el experimentado salón de la fama Joel Rosario. En la misma carrera participará otro de los llamados "Baffert Boys", Litmus Test, quien llevará la monta de Juan Hernández.