Ola de frío paraliza el hipismo en Estados Unidos: Cuatro hipódromos suspenden carreras este martes

Las carreras de caballos en Estados Unidos se encuentran literalmente “congeladas”. Las bajas temperaturas han detenido la actividad en varios de los principales escenarios del país, haciendo imposible tanto la movilización de los ejemplares como el entrenamiento en pista debido a los riesgos que representan las placas de hielo y el frío récord.

Para este martes 27 de enero, cuatro óvalos han anunciado la suspensión total de sus jornadas.

Parx Racing: Cinco reuniones sin acción

El hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania, es uno de los más afectados. Con la de hoy, suma su quinta fecha consecutiva cancelada. La administración del circuito confirmó la noticia oficialmente a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter).

Por su parte, Mahoning Valley (Ohio) también pospuso su cartelera debido a las condiciones climáticas. La misma suerte corrieron los circuitos de Will Rogers Downs en Oklahoma y Louisiana Downs en Luisiana, donde el temporal ha impedido el desarrollo normal de las competencias.

Turf Paradise: El oasis en medio del frío

El único hipódromo que mantiene su programación para este martes es Turf Paradise, en Arizona. Gracias a su ubicación geográfica, el parque hípico celebrará una jornada de ocho carreras que iniciará a las 3:15 p.m. (Hora del Este) / 4:15 p.m. (Hora de Venezuela).

En la actual temporada de Turf Paradise, el jinete puertorriqueño Orlando Mojica lidera la estadística, manteniendo una estrecha ventaja de dos victorias sobre Manuel Americano y el venezolano Karlo López.