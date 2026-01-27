El invicto Ted Noffey ajusta condiciones para su regreso en el Fountain of Youth

Suscríbete a nuestros canales

Apenas un día después de haber sido galardonado como el Campeón Dosañero en la 55 edición de los Eclipse Awards, el ahora tresañero Ted Noffey registró su segundo briseo, reafirmando su preparación para su debut de 2026.

El defensor de los colores del Spendthrift Farm, bajo la tutela de Todd Pletcher, será inscrito en el Fountain of Youth Stakes (G2). Esta competencia, que se disputará el próximo 28 de febrero en Gulfstream Park, es fundamental en el camino a las rosas, pues otorga 50 puntos al ganador.

Ted Noffey entrena en Palm Meadows

El pasado 16 de enero, Ted Noffey realizó su primer briseo oficial tras su descanso. Recorrió 600 metros (3 furlongs) deteniendo los relojes en 37.01, logrando el mejor tiempo de los ocho ejemplares que trabajaron esa distancia ese día.

A la semana siguiente, el viernes 23 de enero, completó su segundo ejercicio, esta vez sobre 800 metros (4 furlongs) con un tiempo de 50.81, al lado de su compañero de establo Authentic Chance, también propiedad de Spendthrift Farm. Fue un trabajo más suave, ubicándose en el puesto 24 de 27 en el ranking de la jornada. Ambos trabajos tuvieron lugar en el Palm Meadows Training Center, en Florida.

Ted Noffey: Campaña impecable

Con un récord invicto de cuatro victorias en cuatro presentaciones, el líder de la generación 2023 se consolidó como el mejor de su división tras su contundente triunfo en la Breeders’ Cup Juvenile (G1).

Pese a las especulaciones sobre una posible lesión tras su última carrera, el equipo de Pletcher y Spendthrift Farm ha optado por la paciencia. Han identificado el Fountain of Youth (G2) —con una bolsa de $400,000 en 1,700 metros sobre arena— como el escenario ideal para su esperado regreso a la acción.