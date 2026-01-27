Hipismo

¡Lo más esperado! Emisael Jaramillo hará dupla con Bob Baffert este sábado en Santa Anita

El jinete venezolano se sitúa a solo un triunfo del liderato ante la ausencia del puntero por lesión

Por

Saúl García
Martes, 27 de enero de 2026 a las 09:23 am
Una nueva semana de actividad se celebrará en el hipódromo de Santa Anita Park, en Arcadia, California. La actividad forma parte del Classic Meet que se desarrolla desde diciembre de 2025 hasta abril del presente año, consolidando a Jaramillo como una de las figuras estelares del circuito.

Santa Anita Park: Jaramillo montará potro de Bob Baffert

Para la jornada del viernes, el fusta criollo iniciará con dos montas: Biggiebiggiebiggie en un Maiden Claiming y Katerini en un Claiming bajo la tutela de Peter Miller. No obstante, el sábado será su día de mayor volumen con siete compromisos, destacando su participación en el San Pasqual Stakes (G2) con Ghazaaly y en el Megahertz Stakes (G3) con My Perfect Wave.

El foco de atención se centrará en la sexta competencia sabatina, donde Jaramillo debutará a Duntov, un costoso prospecto de Bob Baffert. El hijo de Maxfield fue adquirido por $575.000 en las ventas de Keeneland Septiembre 2024 y llega con un apronte destacado de 59.60 para los 1.000 metros, para ser el tercer mejor tiempo de 60 que trabajaron ese día. El ejemplar correrá para los colores de la mítica sociedad entre Michael Pegram, Karl Watson y Paul Weitman.

