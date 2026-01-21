Emisael Jaramillo con agenda completa y varias "torres" el fin de semana en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de temporada para el jockey venezolano Emisael Jaramillo en su primer meeting en Santa Anita Park ha sido un éxito rotundo. Este fin de semana, el campeón guariqueño buscará consolidar su dominio en la costa oeste con una intensa agenda de 18 compromisos entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero de 2026.

Viernes de favoritos para el guariqueño

Para la jornada de este viernes en Arcadia, Jaramillo tiene seis montas, destacando tres ejemplares que surgen como los principales candidatos al triunfo:

Tercera carrera: Conducirá a Springline, un pupilo de Richard Baltas (cotizado 2/1) en un Maiden Claiming de $50,000 sobre una milla (1,600m) en grama.

Sexta carrera: Se subirá a Cash in Tonight, presentado por el líder Doug O’Neill, en un Maiden Claiming de $50,000 (1,100m, arena).

Séptima carrera: Cerrará sus compromisos de fuerza con My Love Caroline, presentada por Jorge Periban, en un Allowance Optional Claiming de $50,000 en distancia de 1,200 metros.

Sábado y Domingo: En busca del Stakes

El sábado, el venezolano tendrá una monta clave en la tercera competencia con Proudly Hailed, un ejemplar de origen británico bajo el cuidado de Jack Sisterson, en un Starter Optional Claiming de $50,000.

El plato fuerte llegará el domingo 25 de enero. En la séptima carrera del programa, Jaramillo buscará su primera victoria selectiva en California con el purasangre Track Tiger, nuevamente del establo de Doug O’Neill, en una nueva edición del Baffle Stakes (1,200m, grama) con una bolsa de $100,000 en premios.