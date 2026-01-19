Santa Anita Park: Jaramillo suma tres y se coloca a diez triunfos de los 1.900

Suscríbete a nuestros canales

En la segunda carrera de la jornada dominical del 18 de enero en el hipódromo de Santa Anita Park (Arcadia, California), el jockey venezolano Emisael Jaramillo sumó una nueva victoria a su cuenta personal en el meeting que inició el pasado mes de diciembre.

La competencia, un Maiden Claiming con premio de $26.000 para potros de tres años en distancia de 1.100 metros, fue dominada por el ejemplar Original One, entrenado por Héctor Palma y conducido por Jaramillo.

El tresañero, propiedad de BG Stables, logró su primer triunfo como purasangre en este debut. El ejemplar es hijo del semental irlandés Originaire en One Eyed Mama (por Good Journey). Tras saltar en el tercer puesto, el pupilo de Palma siguió de cerca los parciales de 22.55 para los primeros 400 metros y 46.50 para la media milla. Pasó los 1.000 metros en 58.94 y registró un tiempo oficial de 65.73 (1:05.73).

Los dividendos de la carrera fueron de $5.20 a Ganador y $5.00 al Place. Para el jinete guariqueño, esta representó su tercera victoria de la semana (en cinco fechas disputadas) y la octava del meeting, consolidándose dentro del Top 5 de los jinetes más ganadores de la temporada actual.

Con este triunfo, el "Campeón" llega a 1.890 victorias en los Estados Unidos, colocándose a solo diez éxitos de alcanzar una nueva cifra redonda en el turf norteamericano.