¡La tormenta ataca de nuevo! Oaklawn Park pospone el Southwest Stakes (G3)

El impacto del invierno causa más estragos en la industria hípica en Estados Unidos, y un nuevo escenario clave se suma a la lista de afectados: Oaklawn Park. El hipódromo situado en Arkansas tenía previsto celebrar este sábado 31 de enero el Southwest Stakes (G3), una de las pruebas que otorga puntos en la denominada Ruta al Kentucky Derby.

Sin embargo, el estado actual de la pista en Hot Springs es crítico. La superficie de arena se ha transformado prácticamente en una pista de hielo, lo que hace imposible garantizar la seguridad de los ejemplares y jinetes. Los trabajos de recuperación tomarán más tiempo de lo previsto.

Reprogramación del Southwest Stakes (G3) en Oaklawn Park

Para restaurar la superficie, la administración de Oaklawn Park debe emplear maquinaria pesada para retirar la nieve acumulada, evitando el uso de anticongelantes o químicos que puedan alterar la composición natural del terreno a largo plazo.

Dada la severidad de las temperaturas en Hot Springs, Oaklawn Park anunció de manera oficial que el Southwest Stakes (G3) ha sido reprogramado para el viernes 6 de febrero. Los pronósticos del clima indican que, para esa fecha el clima sea más favorable.

Calendario de suspensiones que involucra a Oaklawn Park

Según el reporte oficial de cancelaciones publicado por el portal Equibase, las carteleras pautadas para el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero también han sido suspendidas en su totalidad.

Oaklawn Park se une así a una extensa lista de circuitos paralizados que incluye a Parx Racing, Mahoning Valley, Aqueduct, Louisiana Downs, Turfway Park y Charles Town. Estos óvalos no tendrán actividad hípica al menos desde este miércoles 28, para conformar una de las semanas más atípicas y accidentadas para el turf estadounidense en los últimos años.