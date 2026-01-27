De "valer nada" a producir millones: La asombrosa coincidencia de estos ganadores de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado, el purasangre de siete años Skippylongstocking, bajo la conducción del estelar Tyler Gaffalione y el entrenamiento de Saffie Joseph Jr., alcanzó su décima victoria de grado al conquistar la Pegasus World Cup (G1). Con este triunfo, aseguró su pase directo a la Breeders’ Cup Classic que se celebrará en octubre en Keeneland, Kentucky.

Los campeones "baratos" de la Pegasus

La historia de la Pegasus World Cup destaca por casos donde la inversión inicial fue mínima comparada con la gloria obtenida: