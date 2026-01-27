De "valer nada" a producir millones: La asombrosa coincidencia de estos ganadores de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales
El pasado sábado, el purasangre de siete años Skippylongstocking, bajo la conducción del estelar Tyler Gaffalione y el entrenamiento de Saffie Joseph Jr., alcanzó su décima victoria de grado al conquistar la Pegasus World Cup (G1). Con este triunfo, aseguró su pase directo a la Breeders’ Cup Classic que se celebrará en octubre en Keeneland, Kentucky.
Los campeones "baratos" de la Pegasus
La historia de la Pegasus World Cup destaca por casos donde la inversión inicial fue mínima comparada con la gloria obtenida:
- White Abarrio (Ganador en 2025): Posee el honor de ser el caballo más económico en ganar esta prueba. El tordillo fue llevado a las subastas de OBS (Ocala Breeders' Sales) en 2020, donde se negoció inicialmente por apenas $7,500. Tras ser adquirido por José Ordóñez y revendido como dosañero por $40,000, el ejemplar ha generado $7.7 millones de dólares en premios. Su campaña es de 10 victorias en 25 presentaciones.
- Mucho Gusto (Ganador en 2020): Bajo la monta de Irad Ortiz Jr. y el entrenamiento de Bob Baffert, este ejemplar fue adquirido en una subasta mixta antes de ser yearling por solo $14,000. Su rentabilidad fue asombrosa, superando los $4 millones de dólares en ganancias durante su trayectoria pistera.
- Skippylongstocking (Ganador 2026): El más reciente en sumarse a esta lista. Fue adquirido en una subasta mixta de septiembre de 2020 en Keeneland Sales por la módica suma de $15,000. Esta cifra palidece ante los $5.4 millones de dólares que ha producido hasta ahora, gracias a sus 13 triunfos en 36 actuaciones.
