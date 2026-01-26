Hipismo

Ejemplares maduros al poder: La hazaña nunca antes vista en la Pegasus World Cup

El sábado se celebró la décima edición de la jornada más importante del Championship Meet en Gulfstream Park

Por

Saúl García
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 01:38 pm
Ejemplares maduros al poder: La hazaña nunca antes vista en la Pegasus World Cup
@PegasusWorldCup
El ejemplar de siete años Skippylongstocking logró una victoria histórica el pasado sábado 24 de enero de 2026 en la Pegasus World Cup (GI). Con una bolsa de 3 millones de dólares, este triunfo le otorga un cupo directo a la Breeders’ Cup Classic, que se realizará el próximo mes de octubre en el hipódromo de Keeneland, Kentucky. 

Una trifecta de siete años: Un hito histórico 

El purasangre presentado por el entrenador Saffie Joseph Jr. y conducido por el astro norteamericano Tyler Gaffalione, alcanzó su victoria número 13 en 36 presentaciones, elevando sus ganancias a más de 5 millones de dólares para su propietario Daniel Alonso. 

                 

La victoria resultó una sorpresa en las apuestas, generando un dividendo de $45.20 a ganador y $14.20 al place. El segundo puesto fue para el tordillo de siete años White Abarrio, ganador de la edición 2024, quien contó con la monta del puertorriqueño Irad Ortiz Jr. y forma parte de la misma cuadra de Saffie Joseph, completando así una exacta para el entrenador. 

El podio lo completó el purasangre argentino Full Serrano, presentado por John Sadler y montado por el dominicano Joel Rosario. Al igual que los dos primeros, este ejemplar importado cuenta con siete años de edad. 

Este resultado marca un hito sin precedentes: es la primera vez en las diez ediciones de la Pegasus World Cup que tres ejemplares de siete años ocupan los tres primeros puestos de la competencia.

Hipismo