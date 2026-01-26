Ejemplares maduros al poder: La hazaña nunca antes vista en la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

El ejemplar de siete años Skippylongstocking logró una victoria histórica el pasado sábado 24 de enero de 2026 en la Pegasus World Cup (GI). Con una bolsa de 3 millones de dólares, este triunfo le otorga un cupo directo a la Breeders’ Cup Classic, que se realizará el próximo mes de octubre en el hipódromo de Keeneland, Kentucky.

Una trifecta de siete años: Un hito histórico

El purasangre presentado por el entrenador Saffie Joseph Jr. y conducido por el astro norteamericano Tyler Gaffalione, alcanzó su victoria número 13 en 36 presentaciones, elevando sus ganancias a más de 5 millones de dólares para su propietario Daniel Alonso.

La victoria resultó una sorpresa en las apuestas, generando un dividendo de $45.20 a ganador y $14.20 al place. El segundo puesto fue para el tordillo de siete años White Abarrio, ganador de la edición 2024, quien contó con la monta del puertorriqueño Irad Ortiz Jr. y forma parte de la misma cuadra de Saffie Joseph, completando así una exacta para el entrenador.

El podio lo completó el purasangre argentino Full Serrano, presentado por John Sadler y montado por el dominicano Joel Rosario. Al igual que los dos primeros, este ejemplar importado cuenta con siete años de edad.

Este resultado marca un hito sin precedentes: es la primera vez en las diez ediciones de la Pegasus World Cup que tres ejemplares de siete años ocupan los tres primeros puestos de la competencia.