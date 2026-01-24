¡Boricua Power! Manuel Franco hace ganar a Test Score en la Pegasus World Cup Turf (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El evento reservado para los machos de cuatro años y más edad que sirve de antesala para el plato fuerte de este sábado 24 de enero en el Hipódromo de Gulfstream Park, fue la Pegasus World Cup Turf Invitational (G1), donde el talento latino brilló con intensidad.

Manuel Franco, jinete puertorriqueño, llevó al éxito a Test Score, potro de cuatro años y ganador de eventos de grado, el cual con mucho coraje pudo adelantarse en el tramo final de la carrera a distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) sobre grama.

El viaje victorioso de Test Score en la Pegasus World Cup Turf

Con todo y el incómodo puesto 1, Franco posicionó al caballo para tratar de correr lo más cerca posible, sin que le fuera esquivo el carril interno por donde salió. El evento fue dominado desde la salida por Cabo Spirit con Mike Smith en los controles, el cual agenció los fraccionales de 23.3, 47.1 y 1:11.2.

Al ingresar al derecho final, las posiciones se estrecharon, pues Cabo Spirit se rindió ante el fuerte avance del favorito Program Trading el cual luchaba con Cugino y afuera Almendares (GB) iba a la sorpresa.

Pero, en la batalla que tenían Cugino y Program Trading, Franco vio un espacio para meter a Test Score y resistir el fuerte avance de su compañero de establo One Striple (SAf), para darle al entrenador Graham Motion un millonario uno-dos en esta competencia. El tiempo final fue de 1:47.04 y la ventaja del ganador fue de pescuezo.

Test Score es hijo de Lookin At Lucky en Joy of Learning, propiedad del Amerman Racing LLC. Fue su quinta victoria en trece intentos. Con $17.20, $7.40 y $5.40, completó su triunfo selectivo, el segundo de Grado 1 de su campaña.