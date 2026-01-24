Umberto Rispoli cae en Gulfstream Park y este es su estado de salud

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras de este sábado 24 de enero en el Hipódromo de Gulfstream Park, estuvo empañada por la caída del jockey Umberto Rispoli, el cual participaba sobre Unconquerable Keen (Ire) en la séptima competencia de la tanda, el Gulfstream Park Turf Sprint Stakes de $175,000.

Rispoli, de 37 años de edad, competía sobre el entrenado por Phillip D’Amato cuando fue desmontado violentamente del sieteañero. De inmediato, el personal del servicio médico de Gulfstream Park le prestó la debida atención medica, mientras él se quejaba de su tobillo, según lo relatado por la comentarista Andie Biancone en el canal Fanduel TV

Umberto Rispoli es llevado a chequeo médico después de caer

De acuerdo a lo publicado en la red social X por Matt Nakatani, agente de Rispoli, el europeo se perdería el resto de sus compromisos y estaba siendo trasladado a un centro de salud cercano para la evaluación médica a fondo.

El jinete José Ortiz que llevaba en esa carrera a Asher’s Edge, declaró al periodista David Grening de Daily Racing Form, que “creó que Rispoli se fracturó el tobillo”, lo que coincide con las expresiones de dolor que manifestaba el europeo en el momento de su traslado hjacia la ambulancia.

En lo que va de estos primeros 24 días del año, Umberto Rispoli ha ganado 13 carreras para más de $730,000 en premios.

Se espera por el parte oficial médico para conocer los resultados de los examenes. El Gulfstream Park Turf Sprint Stakes lo ganó Litigation con el mexicano Mario Gutiérrez.