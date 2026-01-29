Pista rápida y cronos destacados: Lo mejor de los ejercicios matutinos del jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La actividad en el Hipódromo de Gulfstream Park continúa a paso firme como parte del Championship Meet 2025-2026. Tras la inestabilidad climática de la semana pasada, las condiciones de este jueves 29 de enero permitieron una jornada de ejercicios sumamente llamativa.

Con la pista de arena en condición rápida, se registraron briseos en tres distancias específicas: 600, 800 y 1,000 metros. Aunque pocos ejemplares fueron cronometrados, a continuación detallamos los trabajos más resaltantes por cada recorrido.

Velocidad pura en Gulfstream Park

En la distancia de los 3 furlongs (600 metros), el ejemplar Macho Music, entrenado por Rohan Crichton, detuvo el cronómetro en 34.90, el mejor tiempo de la mañana para este trayecto. El hijo de Maclean’s Music no compite desde el pasado 25 de julio en el Amsterdam Stakes (G2) en Saratoga; de hecho, el de hoy es su único trabajo registrado en los últimos 60 días.

Por su parte, la media milla (4 furlongs / 800 metros) fue testigo de la rapidez de Bettinonit. El pupilo de Mary Lightner dejó un registro de 47.86 saliendo desde el aparato. Este tresañero, ganador de una carrera en dos salidas, suma con este su tercer ejercicio en lo que va de año.

Finalmente, en los 5 furlongs (1,000 metros), solo se registraron tres trabajos. El más destacado fue el del Florida-bred Get the Win, presentado por Sam Wilensky, quien también desde el "gate" (aparato de salida) marcó un tiempo de 1:02.20. Este ejemplar de cuatro años mantiene una condición constante, acumulando cinco ejercicios desde el 24 de diciembre, incluyendo uno sobre la pista sintética la semana anterior.