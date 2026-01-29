Hipismo

Coolmore descarta planes de inversión a gran escala en la hípica japonesa

El gigante europeo del turf aclara su postura tras obtener la licencia de propietario por parte de la Japan Racing Association

Coolmore Stud ocupa un lugar de honor dentro del grupo de élite de criadores y propietarios de caballos a nivel mundial. Reconocida como una de las organizaciones más emblemáticas en la producción de campeones del turf europeo, la entidad ha decidido aclarar su situación respecto a la licencia otorgada por la Japan Racing Association (JRA).

Sue Magnier, esposa de John Magnier (figura central de Coolmore), recibió recientemente el permiso del órgano nipón para inscribir y competir con el potro Chesapeake Bay. El ejemplar, un hijo de Frankel bajo el entrenamiento de Mitsumasa Nakauchida, despertó rumores sobre una posible incursión masiva de la empresa europea en suelo asiático.

Postura oficial de Coolmore

Ante las especulaciones, Coolmore emitió un comunicado para precisar que no tiene intenciones —al menos por el momento— de establecerse de forma definitiva o expansiva en el hipismo japonés.

"Hemos obtenido una licencia de propietario en Japón. (¿Ingresaremos a las carreras a gran escala?) No, no vamos a participar en las carreras a gran escala. No tenemos planes estratégicos importantes. Coolmore simplemente disfruta de sus negocios y actividades hípicas en Japón", señaló la organización.

A diferencia de Godolphin, que opera con divisiones y entrenadores locales en América, Europa y Asia, Coolmore mantiene un esquema centralizado con Aidan O’Brien como preparador principal, desde donde proyecta sus conquistas en los hipódromos más importantes del mundo.

