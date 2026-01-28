Junior Alvarado y Javier Castellano por el Swale Stakes del sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park tiene el sábado 31 de enero una programación de 12 carreras a partir del mediodía, donde varias serán pruebas selectivas y la segunda de ellas, es la realización del Swale Stakes en la octava competencia de la jornada.

Gulfstream Park: Stakes del sábado

A la altura de la octava prueba de la jornada sabatina en el óvalo de Hallandale Beach, se disputará una nueva edición del Swale Stakes en distancia de 1.400 metros en arena, para potros de tres años, con un premio de $175.000 en premios, donde han sido inscritos seis ejemplares a competir.

Los jockeys venezolanos Javier José Castellano y Junior Alvarado serán parte de la competencia, debido a sus compromisos de montas de la jornada. Alvarado se subirá al lomo de Diciassette, pensionado del trainer Patrick Biancone, mientras que Castellano montará a Epic Summer, del trainer George Weaver.

Sobre los ejemplares, debemos mencionar que Epic Summer es un producto del semental Vekoma en Summer Again por Empire Maker, el cual viene de quedar quinto en el pasado Mucho Man Stakes del 3 de enero y en su más reciente trabajo de preparación para la prueba dejó un parcial de 48 exactos en la media milla, el pasado 23 de enero.

Por su parte, el potro Diciassette, es presentado por el entrenador Patrick Biancone, será montado por el jockey venezolano Junior Alvarado en su debut como tresañero, viene de realizar una campaña de dos victorias en tres presentaciones como dosañero, y general casi 100 mil dólares. SU último trabajo en Palm Meadows Traininc Center fue el pasado 25 de enero donde hizo 800 metros en 51.55.

Los otros ejemplares que participarán en dicha prueba selectiva serán, Class President con John Velázquez en la silla, Langvad, y Tyler Gaffalione en la montura, Hammond con el puertorriqueño Edgar Zayas, y Solitude Dude, con irad Ortiz Jr. en el lomo del ejemplar.