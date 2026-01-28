Entrenadores venezolanos en búsqueda del Kitten’s Joy Stakes del sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras del sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, tiene una programación de 12 competencias, donde se correrán varias pruebas selectivas, y la primera se disputará en la quinta carrera, donde se realizará una nueva edición del Kitten’s Joy Stakes.

Gulfstream Park: Stakes del sábado en el Championship Meet

El sábado 31 de enero del 2026, se realizará una nueva edición del Kitten’s Joy Stakes, una prueba reservada para potros de tres años, en distancia de 1.700 metros en grama, con un premio de $175.000 en premios a repartir en la pista de grama del hipódromo de Gulfstgream Park.

La nómina de dicha prueba tiene un total de ocho ejemplares a competir, donde los entrenadores venezolanos Jorge Delgado y José Francisco D’Angelo parten con posibilidades de victoria en la primera de cinco Stakes que se disputarán en la jornada sabatina.

El entrenador José Francisco D’Angelo hará correr al ejemplar Khozalite, con la monta del astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr., mientras que Delgado firmó la presentación de Chalky White bajo la rienda del jockey Jorge Ruiz.

Khozalite es un producto del semental Khozan en la yegua Starship Crystal por Congrats, el cual va a debutar en el presente año, y dejó una campaña como dosañero de dos victorias en cuatro presentaciones y generó $194.450 en producción. El cual viene de hacer un trabajo de 51,2 en la media milla el 9 de enero en una pista de grama.

Por su parte, Chalky White, logró un triunfo en siete carreras como dosañero con poco más de $80 mil dólares, es un producto del semental Practical Joke en Race por Astern, va a reaparecer y dejó un último trabajo de 47.4 en 800 metros el pasado 25 de enero.

Los otros ejemplares que formarán parte de la prueba son, el castrado Alpyland con la monta de John Velázquez y presentado por Marl Casse, Glorius Boy (C. Martin – Edgar Zayas), Thousandsticks, (Bryan Lynch- M. Gutierrez), Turf Star (H.G. Motion – T. Gaffalione), Knoty Knicks ( J. Engler – C.J. Lanerie) y Redland Rebels con el jockey venezolano Junior Alvarado, pensionado de Patrick Biancone.