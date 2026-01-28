High Leverage: El golpe de 10-1 que debutará José Francisco D’Angelo este jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Gulfstream Park continúa con las emociones del Championship Meet 2025-2026 este jueves 29 de enero, con una cartelera de diez competencias que iniciará a las 12:20 p.m. (ET)/1:20 p.m. (Hora de Venezuela). Como es habitual, los profesionales venezolanos tendrán un papel protagónico, destacando el estreno de una pieza clave del establo de José Francisco D’Angelo.

High Leverage: El debutante de José Francisco D'Angelo

El compromiso de D’Angelo llega temprano, específicamente en la primera carrera del programa: un Maiden Claiming de $50,000 en distancia de 1 1/16 millas sobre grama. Allí presentará a High Leverage, un potro criado en Nueva York que contará con la conducción de su compatriota, el fusta Junior Alvarado.

El ejemplar, un hijo de Volatile en Miss Centerfold (por Tiznow), defenderá los colores del Three Diamonds Farm. Llega a su estreno con una preparación sólida de ocho ejercicios, seis de ellos realizados en Palm Meadows. Destaca especialmente su trabajo del pasado 17 de enero, donde agenció 48" para los 800 metros. Este fue el segundo mejor tiempo entre 68 ejemplares que trabajaron esa distancia.

Datos clave de High Leverage de José Francisco D’Angelo

Aunque High Leverage sale con una cotización de 10-1 en el Morning Line, existen factores que invitan a incluirlo en sus combinaciones:

El ejemplar debutará bajo los efectos del Lasix. Efectividad en Grama: D’Angelo posee una cifra superior al 18% de efectividad cuando ensilla ejemplares que corren por primera vez en esta superficie.

D’Angelo posee una cifra superior al cuando ensilla ejemplares que corren por primera vez en esta superficie. Buena ubicación: Partirá desde el puesto de pista número 9.

Es importante seguir de cerca la lista de contendores, debido a que el principal favorito de la línea matutina, Urgency (3-1) del establo de Mark Casse, es un ejemplar elegible y su participación depende de que se produzca algún retiro entre los doce anotados principales.