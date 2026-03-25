Kylian Mbappé desmiente rumores sobre su lesión

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En medio de la concentración de la selección de Francia para el duelo contra Brasil, Kylian Mbappé ha decidido poner fin a uno de los rumores más insólitos de la temporada.

Tras las informaciones surgidas en medios franceses que apuntaban a un presunto error de los servicios médicos del Real Madrid, quienes supuestamente habrían analizado su rodilla derecha cuando la lesión era en la izquierda, el astro galo ha sido tajante.

Comunicación clara con el club

Durante un evento promocional y posterior rueda de prensa, el capitán de "Les Bleus" desmintió categóricamente cualquier negligencia por parte del staff médico de la "Casa Blanca".

"La información de que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada no es cierta. Siempre hemos mantenido una comunicación clara con el club. Puede que yo sea indirectamente responsable", afirmó el delantero.

Kylian Mbappé atribuyó la viralización de este rumor a las interpretaciones externas que surgen cuando no hay una comunicación pública constante sobre los procesos de recuperación, "he dejado la puerta abierta a especulaciones y cada uno inventa".

Recuperado al 100%

Tras haber tenido minutos saliendo desde el banquillo en el reciente derbi ante el Atlético de Madrid, el atacante confirmó que las molestias han desaparecido por completo.

Además, explicó que el viaje a París para una segunda opinión fue clave para diseñar el plan de trabajo definitivo que eliminó el dolor. Con la polémica médica resuelta, Kylian Mbappé se enfoca ahora en el amistoso de este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium.

El "10" madridista aseguró estar listo para jugar todos los minutos que Didier Deschamps considere necesarios, buscando recuperar su mejor ritmo competitivo de cara al final de la temporada con el Real Madrid y el inicio del Mundial 2026.