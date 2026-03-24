Real Madrid: el insólito error médico que casi deja sin Mundial a Mbappé

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Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más determinantes del mundo. Su trabajo en el Real Madrid es clave para lograr resultados positivos. Sin embargo, una lesión en su rodilla, que tuvo un mal diagnostico estuvo a punto de dejarlo fuera de la temporada y del Mundial 2026.

La aventura de Mbappé para solucionar sus problemas de rodilla comenzó con una llamada al especialista Bertrand Sonnery-Cottet. Tras meses de incertidumbre y diagnósticos erróneos en Madrid, el médico logró identificar la verdadera raíz del dolor del francés a lo largo de la temporada.

El atacante del Real Madrid confirmó desde París que finalmente recibió el tratamiento adecuado para recuperar su máximo nivel competitivo. Kyky admitió que durante gran parte de la temporada estuvo frustrado por jugar con molestias físicas que no tenían una explicación lógica.

Mbappé: "Tuve la suerte que me dieran el diagnóstico correcto cuando en París, y juntos trazamos el mejor plan para recuperar mi nivel y estar en forma al final de la temporada con Real Madrid y poder jugar en el Mundial". Kylian confirma una mala praxis en los servicios médicos del club.

El mal diagnostico de la discordia del Real Madrid

El periodista francés Daniel Riolo aclaró un poco el tema de la lesión de Kylian Mbappé. Una situación que se volvió tema de estado en Francia, por lo cercano del Mundial 2026 y las posibilidades reales de que su máxima estrella se perdiera el campeonato.

Riolo aclaró: "Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos... Se podía haber roto la rodilla. El sigue su actividad y ve que le sigue doliendo, pero ve que algo no va. Os voy a decir una cosa. El fallo fue enorme, y es que han examinado la otra rodilla".

Y continua el periodista francés de enorme recorrido de RMC: "¿Creéis que estoy diciendo una chorrada? Es lo que ha pasado. Entenderéis que si estas jugando con una lesión y no lo sabes te puedes hacer mucho daño". Esta situación llevó al despido de los servicios médicos del Real Madrid.

Real Madrid rompe relación con sus servicios médicos

Daniel Riolo además aclara que la situación de Mbappé fue tan catastrófica que hubo consecuencias: "El diagnóstico que se le hizo a Mbappé fue tan catastrófico porque se trató de un error de gravedad. Por eso despidieron a todo el mundo, en gran parte fue por eso".

Niko Mihic volvió a la disciplina del Real Madrid en enero como supervisor médico. Una labor que ha tenido grandes resultados desde 2017 hasta 2013. La gran cantidad de lesiones en el club, motivó a la directiva a llamar a un viejo amigo, aunque lo de Mbappé detonó una bomba en el club.