José Luis Rodríguez ‘El Puma’ domina el Festival de Las Condes en Chile

El ídolo latinoámericano, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se llevó todos los aplausos en el Festival de Las Condes de Chile, en su primera noche con una presentación marcada por sus grandes éxitos musicales.

A sus 83 años, el cantante venezolano volvió a conquistar al público chileno que por décadas ha sido fiel a su música. Un repaso por temas legendarios como “Dueño de nada”, “Pavo real” y “Culpable soy yo”, fueron cantados en vivo en un auditorio para llenar de nostalgia a los presentes.

Chile ha sido uno de los más grandes escenarios que conquistó ‘El Puma’ desde la década de los 80, con su debut en el Festival Viña del Mar, para años más tarde regresar consolidado como un ídolo musical.

‘El Puma’ agradece a Chile

Con mucho cariño, José Luis Rodríguez compartió palabras de agradecimiento al público que se dio cita en el Parque Padre Hurtado Durante el Festival de Las Condes. “Mi Chile amado. Son tantos los años juntos de manera incondicional… Gracias por el respeto, el apoyo y por sobre todo el amor entregado durante todo este tiempo”, escribió.

Asimismo, destacó lo emocionante que fue la noche del 30 de enero con una multitud esperando por él.

“Anoche vivimos una noche realmente especial! Ver a las más de 20.000 personas en el Parque Padre Hurtado bailando y coreando las canciones, incluso de diferentes generaciones, es una bendición. Y cuando te dicen que tuvimos peak de sintonía, significa que en casa también lo disfrutaron tanto como nosotros”, agregó en un post con los mejores momentos del evento.