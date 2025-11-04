Paul Skenes lidera el trío de estrellas que buscan el Cy Young de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Con la Serie Mundial ya definida, el foco de las Grandes Ligas se centra ahora en la prestigiosa "temporada de premios". Este lunes, la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) anunció a los tres contendientes finales para el premio Cy Young de la Liga Nacional de 2025, una lista que destaca el dominio de una nueva generación de lanzadores.

El anuncio de los ganadores de los premios de la BBWAA, incluyendo el Cy Young y el Novato del Año, se realizará la próxima semana, resolviendo el gran misterio sobre quién alzará el máximo galardón individual para lanzadores del Viejo Circuito.

Los Tres Ases en Contienda

1. Paul Skenes, LD (Pittsburgh Pirates)

La gran historia de la temporada podría ser la de Paul Skenes. El diestro de los Piratas está a punto de conseguir una hazaña histórica: seguir su Premio Novato del Año 2024 con un Premio Cy Young en 2025.

La figura de los Bucaneros se llevó la Corona de Efectividad en toda la MLB esta temporada con un espectacular 1.97 de promedio de carreras limpias. Con este número, Skenes se convirtió en el primer pitcher calificado en terminar la temporada con una efectividad por debajo de 2.00 desde Justin Verlander en 2022. Skenes demostró ser un caballo de batalla, recetando 216 ponches (empatado en el segundo lugar de la Nacional) en 187.2 episodios lanzados.

2. Cristopher Sánchez, LZ (Philadelphia Phillies)

El ascenso de Cristopher Sánchez fue fundamental para que los Phillies conquistaran el Este de la Nacional. Luego de que el as Zack Wheeler se ausentara por una lesión, el zurdo dominicano tomó el rol de líder de la rotación con creces.

Sánchez (28 años) completó la mejor campaña de su carrera para los Filis en 2025, consiguiendo marca de 13-5 con una excelente efectividad de $2.50$ y 212 ponches en 202 entradas de labor. El zurdo se colocó entre los líderes de la Nacional en varias categorías clave: ocupó el tercer lugar en efectividad, el quinto en ponches y el segundo en entradas lanzadas, superando las 200 innings por primera vez.

3. Yoshinobu Yamamoto, LD (Los Angeles Dodgers)

El as japonés Yoshinobu Yamamoto no solo fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial; su impacto fue constante a lo largo de la campaña regular con los Dodgers.

Antes de su heroica actuación en octubre, Yamamoto tuvo foja de 12-8 con una sólida efectividad de $2.49$ y 201 ponches en 173.2 episodios a lo largo de 30 aperturas. Yamamoto busca su primer Premio Cy Young de la MLB para sumarlo a sus vitrinas, que ya incluyen tres Premios Sawamura, el equivalente del Cy Young en la Liga Profesional Japonesa (NPB), consolidándolo como un lanzador de élite global.

Los Nombres que se Quedaron a la Puerta

Freddy Peralta, Cerveceros

El quisqueyano es un gran motivo por el que el club de Milwaukee armó una contundente ventaja en la División Central de la Nacional durante agosto. Consiguió marca de 4-0 en dicho mes con efectividad de 0.32, a la vez que ponchó a 34 en 28 capítulos. Sus 16 triunfos son la mayor cantidad en Grandes Ligas, mientras que su promedio de carreras limpias de 2.58 era segundo en el Viejo Circuito antes de la jornada del martes. Prealta ha controlado a sus oponentes a promedio de .192, que es la segunda mejor cifra en la Nacional y la tercera mejor en MLB.

Logan Webb, Gigantes

Otra encuesta del Cy Young, otra mención del derecho. Es merecido. El as de San Francisco ha lanzado más entradas que cualquiera (172.2 antes de la acción del martes). Ha enfrentado a 716 bateadores y ha ponchado a 187, que lo empata por el tercer mayor total en la Liga Nacional. Además, es tercero en victorias (12), noveno en promedio de carreras limpias (3.16) y décimo en WHIP (1.21).