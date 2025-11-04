MVP de la Americana 2025: Judge, Raleigh y Ramírez son los finalistas anunciados por la BBWAA

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la temporada de Grandes Ligas ha llegado a su fin con la Serie Mundial, la "temporada de premios" apenas comienza. Este lunes, la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) anunció a los tres finalistas para el prestigioso premio Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana de 2025, en una contienda que promete ser la más reñida de los últimos años.

El anuncio de los ganadores de los premios de la BBWAA, incluyendo el Cy Young y el Novato del Año, se realizará la próxima semana, manteniendo el suspenso sobre quién alzará el máximo galardón individual del Joven Circuito.

Los Tres Candidatos a la Gloria

1. Aaron Judge, RF (New York Yankees)

El "Juez" busca su tercer premio MVP (2022, 2024), reafirmando su estatus como el bateador más dominante de su generación. Judge tuvo otra campaña colosal en 2025, superando la barrera de los 50 vuelacercas (finalizó con 53) por cuarta vez en su carrera.

El jardinero no solo fue un gigante ofensivo, sino un líder en la Liga Americana en carreras anotadas (137) y boletos negociados (124). Su dominio se extendió a todas las métricas ofensivas: encabezó las Grandes Ligas (MLB) en su línea ofensiva (.331/.457/.688). Su impacto total se refleja en que lideró MLB tanto en bWAR (9.7) como en fWAR (10.1), siendo fundamental para que los Yankees aseguraran un puesto de Comodín en la postemporada.

2. Cal Raleigh, C (Seattle Mariners)

El receptor de Seattle se convirtió en la gran historia ofensiva del año al lograr una hazaña histórica: sacudir 60 jonrones en una misma temporada. Con esto, Raleigh se une a un club élite de solo siete jugadores que han alcanzado dicha cifra (décima ocasión en la historia).

El "Big Dumper" encabezó la Liga Americana con 125 carreras impulsadas y registró un OPS de .948 con un OPS+ de 169. La candidatura de Raleigh se ve reforzada por el hecho de que consiguió estas cifras mientras era el catcher titular del equipo, jugando más de 1,000 entradas detrás del plato y brindando una defensa sólida.

Además de romper el récord de jonrones para un receptor y bateador ambidiestro, Raleigh fue la fuerza motriz para que Seattle conquistara su primer título divisional desde 2001.

3. José Ramírez, 3B (Cleveland Guardians)

El antesalista dominicano, conocido por su consistencia, entregó otra temporada de élite. Ramírez se consolidó como uno de los productores más confiables del béisbol al registrar su segunda temporada consecutiva de 30-40 (30 cuadrangulares y 44 bases robadas) en 2025.

Con una línea ofensiva de .283/.360/.503 (OPS+ de 137) a lo largo de 158 partidos, 'J-Ram' lideró la heroica remontada de Cleveland, que borró una desventaja de 15.5 juegos para arrebatarle el título de la División Central de la Americana.

Aunque jamás ha ganado el MVP, Ramírez ha terminado entre los seis primeros en siete ocasiones, y este año marcó su cuarta vez entre los tres finalistas, demostrando su valor constante para los Guardians.