MLB: Mira cómo se distribuyen los Guantes de Oro ganados por venezolanos

El pasado domingo 2 de noviembre se dieron a conocer los ganadores del Guante de Oro en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Entre los triunfadores, resaltaron tres peloteros venezolanos, que brillaron con su defensa y por esa razón se llevaron este distinguido reconocimiento.

Maikel García (Tercera base), Wilyer Abreu (Jardinero derecho) y Javier Sanoja (Utility) fueron los criollos ganadores, creciendo así la lista de venezolanos que se han llevado este premio en el mejor beisbol del mundo.

Venezolanos Guante de Oro por estado

La temporada 2025 de los Guantes de Oro trajo nuevos nombres a la lista de criollos reconocidos por su defensa. Maikel García se convirtió en apenas el segundo jugador de La Guaira en recibir este galardón, siguiendo los pasos de su primo Alcides Escobar, quien abrió el camino para el estado en este prestigioso reconocimiento.

En el balance por estados, Zulia sigue liderando con 19 galardones y más con el back-to-back de Wilyer Abreu, seguido por el Distrito Federal con 14, y Carabobo y Aragua con 8 cada uno. La Guaira suma ahora dos, mientras que Lara registra cinco, Monagas tres, Mérida y Miranda uno cada uno, y Falcón cierra la lista con un Guante de Oro. Este conteo refleja la riqueza de talento defensivo que sigue destacando a los venezolanos en las Grandes Ligas.

Sin duda, estos reconocimientos muestran cómo Venezuela sigue dejando huella en las Grandes Ligas, con talento defensivo que se mantiene vigente y nuevos nombres que continúan escribiendo la historia del beisbol criollo en los Estados Unidos.