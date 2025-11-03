MLB: ¿Cuántos venezolanos han ganado el Guante de Oro en la historia?

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ha consagrado una temporada redonda defensivamente en la edición 2025 de las Grandes Ligas. Maikel García (3B), Wilyer Abreu (RF) y Javier Sanoja (UT) fueron reconocidos con el Guante de Oro para seguir aumentando la lista de los peloteros venezolanos que se han bañado de oro como defensores en el diamante.

Con los Reales de Kansas City, Maikel García se convirtió en el primer criollo en quedarse con la distinción en la tercera almohadilla, uniéndose a Bobby Witt Jr. como los primeros compañeros de equipo SS/3B en ganar Guantes de Oro en la misma temporada desde JJ Hardy y Manny Machado (Baltimore Orioles) en la campaña 2013.

Del mismo modo, Wilyer Abreu ganó su segundo galardón consecutivo con los Medias Rojas de Boston, mientras que, Javier Sanoja consiguió el primero de su carrera y se convirtió en el primer jugador de los Marlins de Miami en lograrlo desde la temporada 2017.

¿Cuántos venezolanos han ganado el Guante de Oro en MLB?

Con los distinciones de García y Sanoja, Venezuela elevó a 25 peloteros criollos que se han quedado con el premio desde que se entregó por primera vez en la edición de 1957. Luis Aparicio fue el primer venezolano en ganarlo como campocorto en 1958, siendo el primero de nueve que alcanzó en su brillante carrera en Las Mayores.

Sin embargo, el único Salón de la Fama venezolano no lidera a sus compatriotas en este apartado, ya que ese mérito se lo lleva Omar Vizquel, quien se acreditó un total de 11 en su trayectoria de 24 años en las Grandes Ligas. 'Manos de Seda' se encuentra en la cima de más Guantes de Oro conquistadas, seguido por Aparicio (9), y David Concepción y Salvador Pérez empatado en el tercer puesto con cinco cada uno.