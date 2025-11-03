MLB: cinco peloteros cubanos entran en agencia libre 2026

Suscríbete a nuestros canales

La agencia libre en MLB comenzó oficialmente tras finalizar la Serie Mundial, y varios peloteros cubanos ya están en el mercado. Tras la victoria de Dodgers de Los Ángeles comienzan los rumores y una serie de movimientos relevantes con proyecciones interesantes para 2026.

La presencia cubana en el mercado genera altas expectativas: Raisel Iglesias, cerrador de alto perfil, podría firmar pronto. Néstor Cortés Jr despierta interés por su versatilidad. La época de rumores y ofertas ya empezó, con posibles movimientos interesantes en Grandes Ligas.

Cionel Pérez, tras ejercer su opción de jugador, se suma a una lista que mezcla experiencia y proyección. Yoan Moncada y José Iglesias buscan relanzar su carrera, en una temporada 2026 desafiante. Todos son jugadores de calidad, pero: ¿Quién será el primero cubano en firmar?

¿Quién será el primer pelotero cubano en firmar en la agencia libre 2026?

Raisel Iglesias parte como favorito para ser el primer cubano en firmar. Su jerarquía como cerrador y experiencia en Grandes Ligas lo posicionan como pieza valiosa para entradas clave, incluso sin rol titular. Su perfil recuerda el uso que tuvo Aroldis Chapman en Texas y Pittsburgh.

Néstor Cortés Jr también podría firmar pronto. Aunque 2025 fue irregular por lesiones, ya demostró su nivel en campañas anteriores. Con salud y tiempo desde el Spring Training, puede consolidarse en un equipo de mediano perfil, con mucho trabajo, pero sin presiones.

El resto de los cubanos: decisiones según el ajuste de rosters

Los casos de Yoan Moncada, José Iglesias y Cionel Pérez, dependerán de los movimientos del mercado. Sus firmas se ajustarán a lo que ocurran con el roster, lesiones, retiros y necesidades especificas de cada equipo en la MLB. La agencia libre tendrá un largo recorrido en 2026.