¿Qué equipos lideran las nominaciones al Guante de Oro de la temporada 2025 de la MLB?

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está cada vez más cerca de bajar su telón. A medida que avanza la postemporada, la Major League Baseball (MLB) comienza a estudiar a los posibles candidatos a los distintos premios del año. En esta ocasión, los primeros en ser anunciados son los del Guante de Oro.

Tanto la Liga Americana como la Liga Nacional tienen tres finalistas en cada posición, incluyendo la de utility, que fue premiada por primera vez en el 2022. Los ganadores se darán a conocer el próximo domingo 2 de noviembre.

Para determinar quiénes se alzarán con el Guante de Oro en las nueve posiciones tradicionales, los 30 managers de MLB y hasta seis coaches de cada equipo votan sobre un grupo de jugadores en su liga, excluyendo a los de su propio equipo. Estos votos comprenden el 75% del total de la selección, mientras que el Índice Defensivo SABR cuenta para el 25% restante.

Equipos con más nominaciones al Guante de Oro 2025

Como muchos saben, la finalidad del Guante de Oro es reconocer al pelotero que demuestre un desempeño defensivo excepcional en su posición específica. Recordemos que este reconocimiento fue establecido en 1957 por la marca Rawlings, con el objetivo de conmemorar la excelencia defensiva en cada posición del beisbol de la MLB.

Durante esta temporada 2025, el conjunto de la Liga Americana con más nominaciones son los Azulejos de Toronto (6): Alejandro Kirk, Ty France, Vladimir Guerrero Jr., Andrés Giménez, y Ernie Clement (como tercera base y utility).

Al conjunto canadiense le siguen Rangers de Texas (5), Guardianes de Cleveland (4), Medias Rojas de Boston (3), y Reales de Kansas City (3).

Por su parte, respecto a la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago (6) se llevan ampliamente los honores: Matthew Boyd, Carson Kelly, Nico Hoerner, Matt Shaw, Ian Happ, y Pete Crow-Armstrong.

Detrás de ellos aparecen Marlins de Miami (3), Piratas de Pittsburgh (3), Mets de Nueva York (2), Gigantes de San Francisco (2), Bravos de Atlanta (2), Rojos de Cincinnati (2), Cerveceros de Milwaukee (2), Dodgers de Los Ángeles (2), y Cardenales de San Luis (2).