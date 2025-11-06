Olympique Lyon vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 12 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 9 de noviembre a las 15:45 horas.

Así llegan Olympique Lyon y PSG

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon consiguió sólo un punto en su último partido frente a Stade Brestois, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Nice. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 5.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG resultó vencedor por 2 a 3.

El local está en el sexto puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (7 PG - 3 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Benoît Bastien.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 4 Lille 20 11 6 2 3 10 6 Olympique Lyon 20 11 6 2 3 4

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Auxerre: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Nantes: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lorient: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Le Havre AC: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mónaco: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Olympique Lyon y PSG, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

