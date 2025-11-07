Atención: Confirman el retiro de una yegua de Rafael Cartolano en la quinta válida para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 09 de noviembre, a partir de las 12:35 de la tarde, se disputará en el hipódromo La Rinconada, la cuadragésima tercera reunión del tercer meeting, con la programación de 13 carreras, que no incluye prueba selectiva de grado.

En horas de la tarde de este viernes 07 de noviembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) informó, a través de sus redes sociales, acerca de un ejemplar que se suma a la lista de los retirados de las competencias de la jornada dominical.

Yegua: Quinta válida 5y6 R43 La Rinconada

Se trata de la cuatroañera Tianshan (número 10), pues era una de los participantes de la duodécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) en distancia de 1.400 metros

La nacida y criada en el Haras La Primavera contaba con la monta del jinete profesional Yoelbis González y el entrenamiento de Rafael Cartolano.

Su última competencia en la arena de Coche fue el día 19 de octubre, por lo que logró el triunfo con dos cuerpos de ventaja para el recorrido de 1.200 metros.

Motivo del retiro de Tiashan: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila por Cartolano es por Disposición Reglamentaria. Con el retiro de esta yegua se suma también al retiro de Aptitud, Ardentia, Melania, Papá Estefano y Kate and Me.