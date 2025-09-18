Inés María Calero y Bárbara Palacios enfrentadas en redes ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

En el año 1987 Inés María Calero ganó la corona de Miss Venezuela con la banda del estado Nueva Esparta. La rubia fue coronada por Bárbara Palacios, a quien en diversas entrevistas a señalado de haberla coronada de "mala manera".

Recordando el pasado

Aquella noche en el Teatro Municipal de Caracas, a Calero se le impuso la banda al revés y la corona de manera incorrecta, cayéndose en repetidas ocasiones.

La modelo y actriz, ha manifestado en entrevistas que Bárbara tenía con una candidata favorita para la corona y al ver que no ganó, estaba un poco "Disgustada".

Hoy 38 años después, las bellezas tuvieron un pequeño toma y dame en Instagram, en la que dejaron muy clara su postura en torno a la situación.

Barbarita sin filtros escribió que fue error de la emoción que tenía aquella noche de coronar a una nueva embajadora de la belleza nacional. Además, comentó que ella no tenía ninguna candidata preferida para llevarse el título del concurso más importante del país.

Enfrentadas en redes sociales

"No me di cuenta, tenía a todos las personas apurándome en el escenario y no vi la posición de la banda", escribió.

La respuesta no fue del agrado de Inés María, quien aseguró que Palacios sabía muy bien lo que estaba haciendo al momento de coronarla. "No guardo rencor, pero tampoco olvido", respondió en Instagram.

La última palabra la tuvo la Miss Venezuela, Miss Sudamérica y Miss Universo 1986, quien le pareció increíble que luego de tantos aún estén hablando de la situación.

"Está es la única verdad, Dios sabe mi proceder que es para siempre glorificarlo a él", finalizó.