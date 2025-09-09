Inés María Calero y Emma Rabbe celebraron a la Virgen del Valle

Suscríbete a nuestros canales

Cada 8 de septiembre se celebra en Venezuela el Día de la Virgen del Valle, patrona de oriente y guía de los pescadores del mar. Una celebración religiosa muy importante que une a personas en diversos estados del país, para agradecer a la patrona por la protección.

Honor a la virgen

Personas de todo el país viajan hasta la Basílica de Nuestra Señora del Valle en la Isla Margarita, para vivir la bonita experiencia. Fue el caso de la actriz, modelo y exreina de belleza Emma Rabbe, quien hace días estuvo de visita por la Isla, y no dudo en pasar por la iglesia para orar y agradecer.

Diez años estuvo Emma fuera de Venezuela, por lo que a su regreso estuvo de visita en sitios emblemáticos del país como Caracas, Morrocoy, Los Roques y por supuesto Margarita.

“Hoy tu día, te celebro milagrosa Virgencita del Valle, bendiciones para tu pueblo que hoy te venera, te canta y te abraza”, escribió el lunes 8 de septiembre en Instagram, la Miss Venezuela Mundo 1988.

Inés María y su amor por la virgen

Por su parte, la Miss Nueva Esparta y Miss Venezuela 1987, también se pronunció por el importante día, desde su casa en Estados Unidos, la rubia mostró la fe que siente por la madre celestial.

“Mi vallita hermosa la tengo tatuada, en mi cuarto, en mi sala. Gracias por tantos milagros, por tantas bendiciones, te honro hoy y siempre. Todos los días Feliz día mi vallita amada”, expresó Calero en un video compartido en sus historias.

Además, sostuvo una entrevista con el programa de radio de Shirley Varnagy, por los testimonios de amor a la Virgen del Valle.

Las reinas del Miss Venezuela Stephany Abasali, Alessandra Guillén y Valeria Cannavo, también estuvieron presente en la celebración desde Margarita.