El pleito legal entre Belinda y Lupillo Rivera continúa con una contrademanda

El ‘Toro del Corrido’ Lupillo Rivera no se quedó de manos cruzadas ante la reciente demanda de Belida y la contrademandó por presunta falsedad en las declaraciones de la querella presentada ante los tribunales.

Alonso Beceiro, uno de los abogados del artista sostuvo un encuentro con el programa De Primera Mano, revelando detalles de esta nueva denuncia, la cual procedió por falsedad por presunta violencia de género y digital que Belinda habría afirmado en el documento legal en su contra.

De acuerdo al representante legal existe una contradicción en los hechos presentados por la cantante en cuanto a su relación con Lupillo Rivera.

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad, y esa serie de falsedades son las que han provocado que el día de hoy (15 de octubre) haya sido denunciada Belinda por los delitos de falsedad y fraude”, explicó.

Niegan difusión de material íntima

En la denuncia de Belinda se hace mención a videos sexuales que se habrían filtrado en redes sociales, sin embargo, en la contrademanda afirman que no hay indicios de este material íntimo en plataformas digitales y negaron haber difundido dicho contenido.

“Yo no he visto ningún video que haya difundido Lupillo de corte erótico o sexual, lo que hizo patente (el cantante en su libro autobiográfico) fue la relación que tuvo con ella y que ella reconoce en su denuncia”, dijo.

Medidas de protección hacia Belinda

Los abogados de la intérprete detallaron en un comunicado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para "garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

En el documento se detalla que, a pesar de gozar fama como figura pública “no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”.