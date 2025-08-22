Estados Unidos: Cómo enviar dinero a México fácilmente usando Oxxo paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Enviar dinero de Estados Unidos a México se ha simplificado gracias a la colaboración entre OXXO y Western Union, y es que, a través de la plataforma Spin by OXXO, los usuarios pueden realizar transferencias rápidas y seguras, lo que facilita el apoyo económico a familias mexicanas.

Con este servicio, los beneficiarios pueden recibir hasta 900 dólares por transacción, con un límite mensual de 3.000 dólares, equivalentes aproximadamente a 61.600 pesos mexicanos, esta funcionalidad permite a los usuarios manejar grandes envíos sin complicaciones y asegura que los fondos lleguen de manera eficiente y confiable.

Requisitos para enviar dinero

Para utilizar este sistema, los clientes de Spin deben cumplir con ciertos pasos:

Contar con una cuenta Spin Más (N2).

Escanear una identificación personal válida.

Completar la información necesaria para crear un perfil.

Tomarse una selfie con rostro descubierto para validar la identidad.

Estos pasos garantizan la seguridad de las transacciones y evitan fraudes o usos indebidos de la plataforma.

Opciones de retiro en México

Una vez que se realiza la transferencia, los beneficiarios pueden retirar los fondos mediante diferentes opciones:

Con la tarjeta Spin vinculada a la cuenta.

Usando un código QR en cualquiera de las más de 23.000 tiendas OXXO ubicadas en todo México.

Uno de los beneficios más atractivos de Spin by OXXO es que no cobra comisiones por la recepción de dinero desde Estados Unidos. Esto significa que los usuarios reciben el monto total enviado, sin deducciones, lo que representa un ahorro importante y mayor eficiencia en el manejo de los fondos familiares.