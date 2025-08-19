Pronostico del clima en México para hoy, 19 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para este martes, 19 de agosto de 2025, alertando a la población sobre un panorama de lluvias generalizadas que afectarán a gran parte del país. Se esperan desde chubascos aislados hasta precipitaciones de gran intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas clave.

Zonas con lluvias de alta Intensidad

Según el SMN, la jornada estará marcada por la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste de la República Mexicana. Se pide especial precaución a los habitantes de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, ya que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Por otra parte, se prevén chubascos y lluvias fuertes en vastas regiones del norte, occidente, centro, oriente y sur del país, lo que indica que el fenómeno de la lluvia será generalizado en la mayoría de los estados.

Advertencia por lluvias puntuales muy fuertes

El informe del Servicio Meteorológico Nacional pone un énfasis particular en dos estados: Michoacán y Guerrero. En estas regiones se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, lo que eleva el riesgo de incidentes. Las autoridades locales y Protección Civil recomiendan a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas.

En el noreste de México, se esperan chubascos y lluvias fuertes que vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esta condición climática es resultado de una circulación de baja presión en altura que se ubica sobre la región, lo que intensifica la inestabilidad atmosférica.

El huracán Erin no afectará a México

A pesar de la noticia reciente sobre el Huracán Erin y su pronóstico de pirueta con olas mortales en el Atlántico, el SMN ha confirmado que este fenómeno no representará un impacto directo para las costas mexicanas. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y no a rumores sin sustento.

El clima en México para este 19 de agosto de 2025, estará dominado por el temporal de lluvias en casi todo el territorio. Estar al tanto del pronóstico del tiempo te permitirá planificar tus actividades y resguardarte de cualquier riesgo.