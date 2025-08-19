Histórico del fútbol argentino en riesgo de quiebra

Suscríbete a nuestros canales

San Lorenzo vive días de incertidumbre. El histórico equipo argentino. Se encuentra sumergido en una crisis institucional, donde el fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif le está exigiendo cancelar una deuda de 5,3 millones de dólares al equipo, que solo cuenta con cinco días hábiles para saldar el monto.

Sin darle otras opciones, la Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión presentada que rechazaba un pedido de quiebra y ordenó intimar al equipo a pagar la deuda millonaria.

De esta forma, si no cumple con el pago del monto millonario establecido en una fecha específica, la Justicia avanzará con la declaración de quiebra.

El club de Boedo viene caminando con esos problemas económicos desde hace un buen tiempo. El expediente 148/2025 refleja un antes y un después en su situación financiera.

En los próximos días, la dirigencia de San Lorenzo tendrá que dar una respuesta final sobre como afrontaran la deuda de manera urgente para evitar el colapso económico.

¿Qué pasa si San Lorenzo no cancela ?

En el escenario de que no se acredite el pago antes del viernes, la medida se llevará acabo y San Lorenzo entrará en un proceso judicial con consecuencias graves para su patrimonio y su continuidad.

Una declaración de quiebra significarían muchas cosas, riesgo del control administrativo de la institución, y su participación en competencias oficiales, dado que podría derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos esenciales.

Marcelo Moretti volvió a San Lorenzo

A San Lorenzo no solo se le suma la crisis económica, sino también importantes problemas dirigenciales. Esta mañana, Marcelo Moretti, presidente en uso de licencia, se presentó con la intención de resolver “cuestiones legales” y su ingreso fue denegado por orden del secretario general Martín Cigna, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento.

No es la primera vez que Moretti hace estas apariciones. Durante las semifinales semifinales del Torneo Apertura 2025 frente a Platense intentó ingresar al palco presidencial en el estadio Pedro Bidegain, pero de igual forma fue retirado por la propia dirigencia.