Este ganador de un MVP no piensa en el retiro de las Grandes Ligas (+Detalles)

Dicen que la edad es solo un número y eso aplica en todo. La temporada 2025 de Grandes Ligas está en su etapa decisiva y hay peloteros que empiezan a tomar decisiones de cara al futuro. Bien es el caso del histórico Andrew McCutchen, que todavía no piensa en el retiro como profesional.

El jardinero y ganador de un premio MVP en su carrera espera regresar para su temporada número 18 en las Grandes Ligas, esto pensando en la venidera campaña del 2026. Con 38 años, este actual jugador de los Piratas de Pittsburgh muestra vigencia y quiere seguir dejando registros en el mejor beisbol del mundo.

Andrew McCutchen quiere más retos en su carrera

Según declaraciones de McCutchen a Jason Mackey de The Pittsburgh Post-Gazette, él aseguró que se siente capaz de seguir jugando, sin importar nada. Estos sin duda es una buena noticia para los Piratas, que podrían ofrecerle un nuevo contrato par ala MLB 2026.

Aunque McCutchen ha jugado bajo contratos de un año en sus últimas tres campañas con los Piratas, su intención parece ser la de mantenerse en Pittsburgh hasta el final de su carrera. Sin embargo, el propio jugador enfatizó que su permanencia dependerá de lo que pueda aportar dentro del terreno de juego. En sus palabras, “quiere ganar”, y más allá de la posible interpretación de crítica hacia la situación actual de este equipo, subrayó que la responsabilidad también recae en él, ya que debe probar que aún puede rendir sin bloquear el desarrollo de otros jugadores.

Los números ofensivos de Andrew McCutchen en 2025 muestran un declive progresivo, con una línea de .239/.326/.370 y 11 cuadrangulares en 437 apariciones al plato. Aunque no son estadísticas ideales para un bateador designado a tiempo completo, su aporte sigue siendo más consistente que el de gran parte de la alineación de Pittsburgh, que ha carecido de producción ofensiva. Además, su experiencia y liderazgo en un equipo repleto de jóvenes lo convierten en una figura que va más allá de lo que reflejan las estadísticas.

Mirando hacia el futuro, este experimentado jugador podría encajar mejor en un rol de jugador complementario, combinando apariciones como bateador designado ante lanzadores zurdos y algunas oportunidades en los jardines. El hecho de que todavía sea capaz de producir en ciertas situaciones y de que su contrato no represente una carga financiera significativa hace difícil imaginarlo vistiendo otro uniforme que no sea el de los Piratas.