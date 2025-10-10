Aumento salarial en el cuidado infantil: ¿Cuánto ganan las niñeras y cuidadoras en octubre de 2025?

Suscríbete a nuestros canales

El mercado laboral para niñeras y cuidadores en Estados Unidos ha experimentado un notable aumento en los salarios, reflejando la alta demanda de estos profesionales. A continuación, se detalla la situación actual de las remuneraciones en diferentes regiones y ciudades del país.

Según datos recopilados por ZipRecruiter, el salario promedio de una niñera privada en Nueva York alcanza los 25,79 dólares por hora. Sin embargo, las tarifas pueden variar considerablemente: algunas cuidadoras llegan a cobrar hasta 39,97 dólares por hora, mientras que los sueldos más bajos se sitúan alrededor de 12,62 dólares por hora. Esta variabilidad resalta la importancia de la experiencia y la ubicación en la determinación de los ingresos.

Estados con mejores remuneraciones

Un informe de Care.com destaca los estados donde las niñeras reciben los mejores salarios en 2025. A continuación, se presenta un desglose de las remuneraciones promedio:

• California: $4,243.20

• Nueva York: $3,908.67

• Massachusetts: $3,948.53

• Nueva Jersey: $3,766.53

• Maryland: $3,560.27

• Illinois: $3,523.87

• Arizona: $3,430.27

• Florida: $3,386.93

• Pensilvania: $3,347.07

• Texas: $3,272.53

• Georgia: $3,265.60

• Carolina del Norte: $3,016.00

• Kentucky: $2,955.33

• Luisiana: $2,955.33

• Wyoming: $2,901.60

Este listado evidencia que algunas regiones ofrecen oportunidades económicas más atractivas para quienes se dedican al cuidado infantil.

Ciudades con los mejores sueldos en Nueva York

Dentro del estado de Nueva York, ZipRecruiter ha identificado varias ciudades donde el sueldo promedio de las niñeras supera la media estatal, aunque con variaciones menores al 4%. Este fenómeno puede estar vinculado a un costo de vida más bajo o a la limitada posibilidad de ascenso en esas áreas.

Ranking de ciudades mejor pagadas

A continuación se presenta el ranking de las diez ciudades mejor pagadas para niñeras en Nueva York durante 2025:

1. Manhattan: $26.01 por hora / $4,509 al mes

2. Astoria: $25.87 por hora / $4,484 al mes

3. Tribeca: $25.82 por hora / $4,475 al mes

4. Westchester: $25.79 por hora / $4,469 al mes

5. Staten Island: $25.55 por hora / $4,428 al mes

6. Locust Valley: $25.31 por hora / $4,387 al mes

7. Scarsdale: $25.17 por hora / $4,362 al mes

8. Huntington Station: $25.04 por hora / $4,340 al mes

9. Brooklyn: $24.78 por hora / $4,296 al mes

Estas cifras reflejan un panorama laboral favorable para las niñeras y cuidadoras en el estado de Nueva York. Con una demanda creciente y oportunidades económicas competitivas, esta ocupación se presenta como una opción atractiva para quienes buscan estabilidad financiera sin requerir formación académica extensa.