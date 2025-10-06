Estados Unidos: Pizza Hut celebra el Mes Nacional de la Pizza con su Big Dinner Box por $19,99

Suscríbete a nuestros canales

Octubre marca la celebración del Mes Nacional de la Pizza en Estados Unidos, una iniciativa que comenzó en 1984 gracias a Gerry Durnell, propietario de una pizzería en Indiana y editor de la revista “Pizza Today”. La fecha busca reconocer uno de los platillos más populares del país y ofrecer una excusa perfecta para disfrutar de la pizza con amigos y familiares.

Pizza Hut destaca este mes con la promoción de su Big Dinner Box por $19,99, un combo diseñado para grupos. Incluye dos pizzas medianas de un ingrediente, cinco palitos de pan y ocho alitas deshuesadas. Esta oferta busca combinar sabor y conveniencia, ideal para acompañar los días de juego o reuniones familiares.

La campaña de Pizza Hut cuenta con la colaboración de PEPSI y el mariscal de campo Josh Allen. Los clientes pueden adquirir una bebida de 2 litros por solo $2 usando el código PEPSISETHUT, Allen aparece en los anuncios haciendo alusión a la clásica señal de juego “Hut”, agregando un toque de humor que conecta con los fanáticos del fútbol americano.

Otras promociones disponibles

Además de la Big Dinner Box, Pizza Hut mantiene varias ofertas para todo público:

Crafted Flatzz , a partir de $5 cada uno (precio cambia después de las 5 p.m.).

Melts Monday, todos los Melts disponibles a $4,99 cada lunes.

Melissa Friebe, directora de marketing de Pizza Hut, asegura que el Mes Nacional de la Pizza es la oportunidad perfecta para ofrecer platos populares a precios especiales. La colaboración con Josh Allen permite conectar con los fanáticos del deporte de manera divertida y memorable, reforzando la experiencia de disfrutar la pizza en compañía.

Durante las temporadas de fútbol americano, las cadenas de comida rápida aprovechan para lanzar ofertas que incluyen pizzas, alitas y salsas para mojar. Estas promociones no solo fomentan el consumo de alimentos preferidos, sino que también fortalecen la tradición de disfrutar los juegos con amigos y familiares, consolidando a Pizza Hut como una opción clave en las reuniones deportivas.