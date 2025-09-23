¿Cómo marcha? Laporta dio detalles sobre renovación de Frenkie de Jong

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta, habló sobre distintos temas en la actualidad culé en una entrevista concedida para RAC1. El máximo mandatario conversó sobre el futuro de Frenkie de Jong (28 años), quien tiene un contrato que termina el 2026.

Para tranquilidad de la afición azulgrana, Laporta mencionó que las negociación con De Jong y su nuevo agente llevan buen camino. Ambas partes van en sintonía sobre diferentes puntos del nuevo contrato. Se conoció que, el Barça le ofrece a Frenkie tres temporadas más aparte de la actual.

Por esas tres temporadas le ha ofrecido cantidades inferiores a la que cobra actualmente, aunque el presente este año tiene cobros superiores por diferimientos de salario que hizo por el Covid.

Lo que si es un hecho es que las negociaciones van por buen rumbo y De Jong vestirá la camiseta del Barça por muchos años más. Además de que le ha parecido una buena cantidad montar, el jugador culé desea continuar en el club.

Laporta “Esperamos buenas noticias”

Joan Laporta, comentó sobre renovación de Frenkie en tono optimista en RAC1 "La renovación con De Jong se está trabajando. Deco ha hecho un trabajo extraordinario. Dijimos que no queríamos a ningún jugador cuyo contrato finalice este año, pero hicimos una excepción con De Jong porque cambió de agente. Él está motivado, incluso dice que duerme a pesar de haber sido padre recientemente. Esperamos buenas noticias en breve".