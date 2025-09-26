El derecho a portar y exhibir armas en público comienza en Florida (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves 25 de septiembre, comenzó el derecho al porte de armas en Florida y la medida cuenta con el apoyo del gobernador Ron DeSantis, gracias a una orden judicial que deroga la prohibición vigente desde el año 1987. Este cambio entró en vigencia después de cumplirse un plazo de 15 días establecido por la Corte de Apelaciones del estado de Florida, la cual había declarado como inconstitucional la ley que impedía el porte de armas abiertamente en público.

De este modo, las personas podrán exhibir las pistolas en las calles sin necesidad de poseer una documentación o requisitos adicionales. Aunque el cambio no fue apoyado por senadores republicanos o la Asociación de Alguaciles de Florida, De Santis, había insistido a principios de mes que el derecho debía empezar a implementarse.

Hasta el momento, se mantiene la prohibición en otros estados como Nueva York, Califonia e Illinoins. Por su parte, la Oficina del Alguacil del Condado de Pinellas difundió un mensaje en la plataforma X, donde precisó que las personas no podrán presentarse en tiendas, restaurantes, aeropuertos, escuelas, bares, licorerías, departamentos gubernamentales o instalaciones de policías con revólveres

“Somos ahora mucho más consecuentes con la vasta mayoría de los estados, incluso estados azules (gobernados por demócratas), francamente. Vermont, por ejemplo, ha tenido este desde los 1770”, expresó el gobernador.

Noticia en desarrollo...