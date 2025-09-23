Oportunidades de empleo en Walmart Florida: Postúlate a una de las 13 vacantes disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Walmart, la cadena minorista más grande del mundo, ha anunciado la apertura de nuevas vacantes de empleo en Florida. Con opciones de medio tiempo y jornada completa, estos puestos ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para postularte.

En el estado de Florida, se han publicado 13 vacantes distribuidas en siete sucursales de Miami. Los puestos están abiertos para personas mayores de 16 años, y aunque algunas ofertas requieren experiencia previa, otras permiten a los postulantes iniciar sin formación específica.

Detalles de las vacantes

Entre las posiciones disponibles se encuentran:

• Técnico de farmacia certificado: $19.50 a $24.50 por hora (ubicación: 15601 SW 127th Ave).

• Asociado de protección de activos: $18 a $31 por hora (ubicación: 9191 W Flagler St).

• Capacitador de servicio en primera línea: $18 a $31 por hora (ubicación: 6991 SW 8th St).

• Asociado de moda: $15 a $28 por hora (ubicación: 3200 NW 79th St).

• Asistente de carrito: $15 a $28 por hora (ubicación: 15601 SW 127th Ave).

• Asociado de carnes y productos agrícolas: $15 a $28 por hora (ubicación: 21151 S Dixie Hwy).

Además, hay vacantes disponibles en áreas como mantenimiento, caja, remodelación, almacenamiento y pedidos en línea. Todos los puestos pueden ser consultados en el portal oficial de Walmart.

Cómo postularse

El proceso de solicitud es sencillo y se realiza completamente en línea. Los interesados deben seguir estos pasos:

1. Crear una cuenta en el portal de Walmart.

2. Completar el formulario de solicitud.

3. Adjuntar su historial laboral (aunque no es obligatorio presentar un currículum para puestos por hora, se recomienda incluirlo).

El sistema mantendrá tus datos durante 60 días y permitirá actualizar tus preferencias laborales.

Beneficios y advertencias para postulantes

Walmart ofrece un paquete de beneficios atractivo para sus empleados, que incluye:

• Cobertura médica.

• Seguro de vida.

• Tiempo libre remunerado.

• Asistencia educativa.

• Descuentos y membresía gratuita de Walmart+.

Es importante tener en cuenta que la empresa advierte sobre posibles estafas. Walmart nunca solicita pagos durante el proceso de contratación y solo se comunica desde correos electrónicos oficiales (@walmart.com, @wal-mart.com y @samsclub.com).

Oportunidades de crecimiento

Walmart también brinda oportunidades de desarrollo profesional. En 2024, más de 300,000 asociados ascendieron dentro de la empresa, y el 75% de los gerentes comenzó en puestos por hora. El programa Live Better U cubre matrícula y libros desde el primer día para todos los asociados y sus dependientes.

El tiempo estimado para completar la solicitud es de entre 15 y 20 minutos. Si se requiere una evaluación, el proceso puede extenderse hasta 30 minutos adicionales, aunque no todos los puestos lo exigen. Walmart se compromete a informar a los postulantes si no son seleccionados y permite volver a aplicar a otros cargos dentro de los 60 días posteriores.