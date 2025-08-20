Walmart: Conoce los 13 estados afectados por camarones contaminados

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sobre camarones congelados importados de Indonesia, comercializados bajo la marca Great Value en tiendas Walmart. La autoridad sanitaria recomendó no consumir, vender ni servir estos productos, luego de que se detectara una posible contaminación con cesio-137, un metal radioactivo que representa un riesgo para la salud.

El lote afectado se distribuyó en 13 estados y los números identificados son 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, con fecha de vencimiento del 15 de marzo de 2027. Los estados donde estos camarones se comercializaron incluyen Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y West Virginia. Walmart, como medida preventiva, ha iniciado la retirada de estos productos de sus estantes y ha pedido a los clientes que verifiquen sus compras y no los consuman.

Según la FDA, la exposición a cesio-137 puede provocar problemas de salud graves, por lo que la recomendación incluye evitar la preparación o consumo de cualquier camarón que coincida con los lotes afectados. La alerta se extiende a restaurantes y servicios de catering que puedan haber adquirido los productos para su venta o preparación de alimentos.

Walmart ha señalado que colabora estrechamente con las autoridades para garantizar que los lotes retirados sean eliminados de manera segura y que los clientes reciban información clara sobre cómo proceder. Se sugiere a quienes compraron los camarones afectados devolverlos a la tienda o desecharlos de forma segura, sin consumirlos.

Este retiro pone en evidencia la importancia de la trazabilidad en productos importados y la responsabilidad de los minoristas en la supervisión de alimentos congelados. La FDA continuará monitoreando la situación y actualizando las alertas según se obtenga nueva información sobre la seguridad del producto.