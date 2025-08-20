Servicios

Walmart: Conoce los 13 estados afectados por camarones contaminados

La FDA advierte que los camarones congelados de la marca Great Value vendidos en Walmart podrían contener cesio-137

Por Luis Alvarado De Sousa
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 12:46 pm
Walmart: Conoce los 13 estados afectados por camarones contaminados
Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta sobre camarones congelados importados de Indonesia, comercializados bajo la marca Great Value en tiendas Walmart. La autoridad sanitaria recomendó no consumir, vender ni servir estos productos, luego de que se detectara una posible contaminación con cesio-137, un metal radioactivo que representa un riesgo para la salud.

NOTAS RELACIONADAS

El lote afectado se distribuyó en 13 estados y los números identificados son 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, con fecha de vencimiento del 15 de marzo de 2027. Los estados donde estos camarones se comercializaron incluyen Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y West Virginia. Walmart, como medida preventiva, ha iniciado la retirada de estos productos de sus estantes y ha pedido a los clientes que verifiquen sus compras y no los consuman.

 

Según la FDA, la exposición a cesio-137 puede provocar problemas de salud graves, por lo que la recomendación incluye evitar la preparación o consumo de cualquier camarón que coincida con los lotes afectados. La alerta se extiende a restaurantes y servicios de catering que puedan haber adquirido los productos para su venta o preparación de alimentos.

Walmart ha señalado que colabora estrechamente con las autoridades para garantizar que los lotes retirados sean eliminados de manera segura y que los clientes reciban información clara sobre cómo proceder. Se sugiere a quienes compraron los camarones afectados devolverlos a la tienda o desecharlos de forma segura, sin consumirlos.

Este retiro pone en evidencia la importancia de la trazabilidad en productos importados y la responsabilidad de los minoristas en la supervisión de alimentos congelados. La FDA continuará monitoreando la situación y actualizando las alertas según se obtenga nueva información sobre la seguridad del producto.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Travers Stakes Grandes Ligas Barry Bonds
Miércoles 20 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios