Los grandes ausentes de las últimas Copas del Mundo

La historia de la Copa Mundial de la FIFA no solo se trata de goles épicos y celebraciones legendarias, sino también de las ausencias más impactantes de selecciones y figuras que, por cosas del destino o fallos en la eliminatoria, no lograron alcanzar la cita máxima del fútbol.

Tal como lo sucedió con la Italia Campeona de Europa quedando fuera del Mundial de Qatar 2022, que aún sigue siendo tema de conversación.

Grandes selecciones ausentes de Mundiales :

Qatar 2022: Italia, la vigente campeona de Europa, protagonizó el más reciente y doloroso tropiezo, quedando fuera por segunda edición consecutiva.

Rusia 2018: El verdadero gran ausente fue la tetracampeona del mundo, Italia, y la bicampeona de América, Chile.

Brasil 2014: La poderosa Suecia de Zlatan Ibrahimović se quedó a las puertas tras caer en la repesca, privando al mundo de una de sus máximas estrellas.

Sudáfrica 2010: Suecia y Croacia, se perdieron la cita mundialista del 2010.

Alemania 2006: Uruguay, potencia histórica de Sudamérica, quedó fuera tras perder en el repechaje, un golpe duro para la garra charrúa.

Francia 1998: La llamada "Generación de Oro" de Portugal, con figuras como Luis Figo y Rui Costa, no pudo sellar su pase, postergando la vuelta de los lusos a una Copa del Mundo.