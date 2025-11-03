Internacional

Cristiano Ronaldo “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo..."

Cristiano Ronaldo reveló su posición frente a quienes  piensan que Messi es mejor que él.

Oriana Garcia
Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 12:19 pm
Cristiano Ronaldo “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo..."
Cristiano Ronaldo nuevamente acapara las miradas luego de Conference una entrevista al famoso periodista inglés Piers Morgan. Tras revelarse un avance de la entrevista, que se podrá disfrutar completa a partir del 4 de noviembre, el jugador portugués dejó saber que Messi no es mejor jugador que él.

Cristiano Ronaldo sin duda 

La leyenda del Real Madrid respondió con firmeza “Dicen que Messi es mejor que tú, ¿qué opinas?”. Cristiano contestó: “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”.

De igual forma fue preguntado sobre el hecho de haberse convertido en el primer deportista multimillonario hace unas semanas, y su respuesta estuvo llena de humor “Eso no es cierto, me convertí en multimillonario hace muchos años (risas)”.

Y sobre las declaraciones de Wayne Rooney, quien expresó que Messi es mejor que Cristiano, el portugués fue claro “No me supone ningún problema”.

 

