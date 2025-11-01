Cristiano Jr. comienza a escribir su historia con Portugal (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Portugal y todos sus fieles fanáticos están presenciando e ilusionándose con un nombre que lleva peso propio, al tratarse de nada más y nada menos que de Cristiano Jr. El hijo de la máxima leyenda de este país empieza a escribir sus primeras páginas con esta camiseta y lo ha hecho de la mejor forma posible, tras marcar un gol en la victoria de la selección lusa Sub-15 por 3-0 ante Gales.

El futbolista de tan solo 15 años ha demostrado todas sus cualidades tanto con cómo sin balón en los pies. No solo tiene altas habilidades para desbordar y encarar a los rivales, sino que puede definir con gran categoría al igual que su padre.

Su gol en este partido llegó poco antes del descanso, en la que fue el encargado de mandarla a la red tras una positiva jugada colectiva en la que todo su equipo. Desde este momento, se ha convertido en uno de los temas principales en las redes sociales, por lo que puede representar su desarrollo y si logra consolidarse como la próxima gran estrella del fútbol portugués.

Cristiano Jr. sorprende a todos en Portugal con su talento

Con el pasar del tiempo, se le ha visto en las redes sociales de su familia con mucha disciplina, determinación, humildad y ambición de lograr todo lo que se proponga. Si bien es cierto que aún es muy joven y tiene mucho camino por recorrer, el que ya empiece a mostrarse en las categorías menores de Portugal es una muy buena señal.

Ahora, cuenta con una nueva oportunidad de mostrar su talento el próximo martes 4 de noviembre, con el partido que tendrán que jugar ante la selección de Inglaterra y, si no hay sorpresas, debería nuevamente ser el titular en uno de los puestos en el ataque.

Sin duda alguna, cada una de las actuaciones que tenga Cristiano Jr., tanto con la selección de Portugal como con la selección, serán tema de conversación en el mundo del fútbol por su constante comparación con su padre.